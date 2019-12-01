Avenida del Molcajete beneficiará a 63 mil morelianos: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 17:15:01

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.- La conexión San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal beneficiará a 23 mil 155 habitantes de manera directa, así como a 40 mil de manera indirecta, destacó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En la inauguración de la vialidad, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la impulsora del teleférico de Morelia remarcó que esta obra, además de atacar el rezago en conectividad que enfrentaba el poniente de la capital, proyecta la riqueza cultural y artesanal de la tenencia de San Nicolás Obispo, en el marco de la celebración de la Feria del Molcajete.

“Hoy se pone fin al aislamiento que esta localidad padecía con la inauguración de la conexión San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal, bautizada por su comunidad como la avenida del Molcajete”, subrayó al destacar que esta conexión vial fue posible gracias a una inversión estatal de 59 millones de pesos y a la participación activa de la comunidad.

Detalló que su longitud, de mil 685 metros linales, está cubierta por pavimento MR-45, donde además se acondicionaron 4 cruces seguros, 124 bolardos, 74 luminarias y 4 parabuses, así como 7 mil 717 metros cuadrados de banqueta y 3 mil 865 metros cuadrados de ciclovía.

“No solo estamos cortando una cinta; estamos inaugurando un nuevo capítulo de progreso y dignidad para esta histórica tenencia, que forma parte fundamental de nuestro municipio de Morelia”, finalizó.