Avanzan trabajos de pavimentación y drenaje en la calle Casa Mata; Gobierno de Quiroga cumple compromisos de fin de año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 16:29:34
Quiroga, Michoacán, a 16 de noviembre del 2025.– El Ayuntamiento de Quiroga informa que durante la noche de ayer avanzaron de manera importante los trabajos de pavimentación e instalación de drenaje sanitario en la calle Casa Mata, una obra que forma parte de los compromisos establecidos para esta etapa final del año por la administración municipal.

Las labores se realizaron en horario nocturno para evitar afectaciones a la vialidad y permitir un progreso más eficiente. El personal de obra pública continúa ejecutando las acciones necesarias para entregar una intervención de calidad que responda a las necesidades de las y los quiroguenses.

Esta obra se suma a las más de 15 intervenciones realizadas durante este año en la cabecera municipal, comunidades y rancherías, lo que refleja el esfuerzo permanente de la Presidenta Municipal Alma Mireya González Sánchez por mejorar la infraestructura y fortalecer los servicios básicos en todo el municipio.

La Presidenta Municipal ha reiterado que el cierre de este año estará marcado por obras que generan beneficios directos para la población, atendiendo solicitudes prioritarias y reforzando la modernización de diversas zonas. Asimismo, se proyecta que el próximo año continúe con un programa amplio de obra pública, con proyectos bien planeados y ejecutados responsablemente para seguir impulsando el desarrollo ordenado de Quiroga.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener un trabajo constante, transparente y cercano a la ciudadanía, supervisando cada avance hasta la conclusión de las obras programadas.

Noventa Grados
