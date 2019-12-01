Avanza rescate del lago de Pátzcuaro con 90 manantiales rehabilitados y 6 nuevas plantas tratadoras: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 10:59:35

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, como resultado de un esfuerzo sostenido, se han rehabilitado 90 manantiales en el lago de Pátzcuaro, con una inversión anual de mil 100 millones de pesos destinada de manera directa a la cuenca.

Señaló que el plan de restauración ambiental se desarrolla mediante un histórico despliegue de recursos y maquinaria destinados al rescate y preservación de este emblemático cuerpo de agua de la entidad.

Ramírez Bedolla refirió que estas acciones forman parte de una estrategia conjunta impulsada con el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Dentro de este marco de coordinación institucional, se destaca la construcción de seis Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) situadas estratégicamente en la cuenca del lago, las cuales permitirán mejorar sustancialmente la calidad del agua e impedir el vertido de contaminantes.

Destacó que, ante la sequía registrada durante el año 2024, la administración estatal adquirió equipos y maquinaria especializada para hacer frente a la acumulación de sedimentos y al deterioro del cuerpo hídrico.

Explicó que ahora los 90 manantiales intervenidos vierten agua limpia de forma continua y directa hacia el lago. Además de que se ha logrado la extracción de más de 130 mil metros cúbicos de azolve, abriendo canales de navegación y restaurando la profundidad hídrica en puntos críticos.