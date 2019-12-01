Avanza rescate del lago de Pátzcuaro; bajan 56% incendios forestales en la cuenca: Bedolla

Avanza rescate del lago de Pátzcuaro; bajan 56% incendios forestales en la cuenca: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 12:58:58
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Pátzcuaro, Michoacán, 11 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, como parte del proyecto insignia para la recuperación del lago de Pátzcuaro, durante este año se atendieron 19 incendios forestales en la ribera del cuerpo de agua, con una afectación total de 104 hectáreas, lo que representa una disminución de 56 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, pese a haberse registrado el mismo número de siniestros.

El mandatario estatal destacó que este resultado es reflejo de una estrategia integral de protección ambiental, enfocada en la atención oportuna de emergencias y en la coordinación permanente para la implementación de brigadas exitosas entre instituciones de la federación, estado, ayuntamientos, autogobiernos, autoridades comunales y ejidales de la región.

“El servicio ambiental que prestan estas áreas boscosas al lago es lo que lo mantiene vivo, es lo que capta el agua y la introduce al subsuelo y luego brota tierra abajo, por eso la importancia de cuidar el bosque, por eso lo decimos con toda claridad que Michoacán sí puede producir, crecer, construir infraestructura pero siempre de la mano de la naturaleza, del bienestar de su pueblo y la protección de sus bosques”, aseguró.

Ramírez Bedolla subrayó que la suma de esfuerzos ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios forestales, reducir su impacto en la cuenca y avanzar en la protección de uno de los ecosistemas más importantes del estado, cuya recuperación es prioritaria para su administración.

Finalmente, refrendó su compromiso de mantener y reforzar las acciones de prevención, combate y restauración en el lago de Pátzcuaro, con el objetivo de preservar su riqueza natural y consolidar resultados sostenibles en beneficio de las comunidades y del medio ambiente.

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