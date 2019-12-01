Avanza reforma en materia de austeridad republicana en el Senado; dictamen será discutido este martes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 22:50:50

Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- El coordinador de senadores del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, informó a través de sus redes sociales que han quedado resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de austeridad republicana.

El legislador detalló que, tras estos avances, en las próximas horas se circulará el dictamen correspondiente, así como la convocatoria a la reunión de comisiones unidas, donde se prevé discutir y aprobar el documento.

De acuerdo con lo señalado, la discusión del dictamen se realizará este martes, conforme a lo establecido en el artículo 139 del reglamento del Senado de México.

Esta reforma forma parte de los esfuerzos por consolidar los principios de austeridad en el ejercicio del gasto público, con el objetivo de fortalecer la disciplina financiera y garantizar un uso más eficiente de los recursos en la administración pública federal.