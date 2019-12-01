Avanza Quiroga hacia un municipio más limpio, sustentable y comprometido con el medio ambiente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 17:40:16

Quiroga, Michoacán, a 7 de agosto 2025.– Como parte de la difusión de los resultados del Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, se dio a conocer el impacto logrado dentro del eje de gobierno “Quiroga Limpio, Sustentable y Responsable con el Medio Ambiente”, uno de los pilares fundamentales de esta administración.

Desde el inicio de su gestión, la alcaldesa ha compartido una convicción profunda: “Cuidar lo que es de todos es una forma de honrar lo que somos”. Este principio ha guiado acciones que van mucho más allá de la limpieza urbana; se trata de una filosofía de vida en la que cada habitante se convierte en guardián de su entorno.

El compromiso ambiental se ha traducido en resultados concretos:

• Reforzamiento del sistema de recolección de residuos sólidos, reconociendo públicamente la labor incansable del equipo que mantiene limpias las calles, especialmente en temporadas altas de turismo y festividades.

• Campañas de limpieza y concientización comunitaria en barrios, escuelas y espacios públicos, buscando sembrar una cultura de corresponsabilidad ciudadana.

• Reforestaciones simbólicas y estratégicas en distintas zonas del municipio, con la participación de niñas, niños, escuelas, comités vecinales y grupos civiles.

• Cuidado y protección animal, promoviendo una cultura de adopción responsable y fortaleciendo la vigilancia contra el maltrato.

• Mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos, generando entornos más dignos, saludables y seguros.

• Fortalecimiento del área de Ecología Municipal y vinculación con instancias estatales para mejorar la infraestructura ambiental.

En ese sentido, la presidenta municipal ha reiterado que este eje representa no sólo un acto administrativo, sino un compromiso ético y emocional con la tierra que habitan las y los quiroguenses.

“Limpiar fue también sanar. Reforestar fue también un acto de esperanza. Y cuidar el entorno es nuestra manera de agradecer y devolverle algo a esta tierra que tanto nos ha dado”, expresó durante su informe.

El Gobierno de Quiroga invita a toda la ciudadanía a conocer a fondo los resultados del primer año de trabajo bajo este eje, y a continuar siendo parte activa del cambio hacia un municipio más limpio, consciente y sostenible.