Avanza proyecto para la reconstrucción de la carretera a San Rafael en Los Reyes, anuncia Humberto Jiménez la rehabilitación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 18:51:20

Los Reyes, Michoacán, a 5 de abril de 2026.- Como resultado de las gestiones realizadas durante varios meses, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, anunció que será una realidad la reconstrucción de la carretera que conecta a la comunidad de San Rafael, una demanda histórica de las y los habitantes de la región.

Desde el lugar, el alcalde informó que se llevó a cabo una asamblea informativa con la población para dar a conocer los avances del proyecto, el cual ya cuenta con la viabilidad técnica tras cumplir con todos los requisitos establecidos ante instancias estatales y federales.

El edil destacó que, después de más de 20 años de rezago, esta obra representa un acto de justicia social para comunidades como San Rafael, Tata Lázaro, La Tinaja y Queréndaro, cuyos habitantes durante años solicitaron la rehabilitación de esta importante vía de comunicación.

Subrayó que esta carretera es fundamental para el desarrollo de la región, ya que diariamente es transitada por productores, agricultores, comerciantes, estudiantes y familias que dependen de este camino para sus actividades cotidianas.

Asimismo, adelantó que su administración continúa trabajando en nuevos proyectos de infraestructura, como la gestión para la carretera Atapan–San Rafael–La Zarzamora, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre comunidades.

El presidente municipal reiteró que, desde el inicio de su gobierno, asumió el compromiso de generar desarrollo y bienestar sin importar días u horarios, impulsando obras que impacten directamente en la calidad de vida de las familias.

En este sentido, destacó acciones como la perforación de pozos profundos en diversas comunidades, así como aportaciones económicas para proyectos carreteros como La Tzirio–Tingüindín y Los Reyes–Sicuicho. En donde reconoció y resaltó el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Finalmente, Humberto Jiménez Solís afirmó que su gobierno continuará trabajando con determinación y gestión permanente para llevar más obras y oportunidades a todas las comunidades del municipio, construyendo paso a paso un mejor futuro para las y los reyenses.