Avanza pavimentación en La Calabaza; gobierno de Humberto Jiménez mantiene trabajo permanente en Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:39:10

Los Reyes, Michoacán, a 24 de marzo del 2026.– Con hechos avanza la obra de mejoramiento en la calle Lázaro Cárdenas, en la comunidad de La Calabaza, donde se registran progresos importantes en la infraestructura básica que permitirá la construcción de un pavimento de calidad, informó el presidente municipal Humberto Jiménez Solís durante un recorrido por las obras.

Estos trabajos contemplan acciones fundamentales que garantizan una base sólida y duradera, con el objetivo de brindar mejores condiciones de movilidad y seguridad para las familias que transitan diariamente por esta vialidad.

El presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, destacó que su administración continúa dando resultados a través de obras que responden a las necesidades reales de la población, priorizando el desarrollo de las comunidades.

Señaló que el gobierno municipal mantiene un ritmo constante de trabajo tanto en la cabecera como en las localidades, llevando acciones que contribuyen al bienestar y al desarrollo integral del municipio.

“Seguimos trabajando sin descanso porque nuestro compromiso es con todo Los Reyes. Vamos avanzando paso a paso, pero con resultados firmes”, expresó el alcalde.

Finalmente, sostuvo que su administración seguirá impulsando obras y proyectos que se traduzcan en beneficios tangibles para la ciudadanía, bajo el principio de trabajo constante y resultados concretos.