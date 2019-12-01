Avanza México en la protección e inclusión de las lenguas indígenas: Araceli Saucedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 13:23:47

Ciudad de México, a 19 de marzo del 2026.- México avanza en la protección y fortalecimiento de sus lenguas originarias, afirmó la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, tras respaldar la reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas durante la sesión del Pleno del Senado de la República.

La legisladora destacó que esta reforma representa un paso importante para garantizar la preservación de las lenguas indígenas, al tiempo que impulsa su uso en la vida cotidiana y su permanencia en las nuevas generaciones.

Explicó que, con estos cambios, el Estado asume la responsabilidad de fomentar activamente el uso y difusión de las lenguas originarias mediante herramientas tecnológicas, plataformas digitales y medios de comunicación, permitiendo su adaptación a los contextos actuales.

Asimismo, señaló que la actualización de este marco legal busca reducir las brechas de desigualdad, asegurando que los pueblos indígenas tengan acceso a las tecnologías de la información en condiciones de dignidad, equidad e interculturalidad.

De igual forma, subrayó que se contempla el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y escolares, incorporando materiales en lenguas indígenas para promover su enseñanza, conservación y reconocimiento en todos los sectores de la sociedad.

México cuenta con 68 lenguas indígenas y 365 variantes lingüísticas, muchas de ellas en riesgo de desaparecer debido a la disminución de hablantes. En contraste, más de 97 millones de personas utilizan internet en el país, lo que representa una oportunidad clave para preservar y difundir este patrimonio cultural a través de medios digitales.

Finalmente, informó que la reforma aprobada por el Senado de la República fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente.