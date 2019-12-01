Avanza la transformación de la avenida Lázaro Cárdenas; Gobierno de Mónica Valdez mejora la movilidad en Zacapu

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 16:54:45

Zacapu, Michoacán, a 9 de julio del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y brindar calles más seguras y funcionales para las familias zacapenses, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Mónica Valdez Pulido continúa con los trabajos de pavimentación de la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional.

La alcaldesa destacó que esta obra responde a una de las principales demandas de la ciudadanía, ya que durante años esta importante vialidad permaneció con severos daños, baches y condiciones que dificultaban el tránsito de vehículos y peatones.

Gracias a la gestión de recursos realizada por la administración municipal y al trabajo coordinado de la Dirección de Obras Públicas, hoy la rehabilitación de esta avenida registra importantes avances, consolidándose como una acción estratégica para mejorar la infraestructura urbana del municipio.

Además de renovar por completo una de las arterias viales más importantes de Zacapu, la obra permitirá fortalecer la conexión entre tres colonias, agilizando la movilidad, incrementando la seguridad vial y ofreciendo mejores condiciones para quienes diariamente transitan por esta zona.

Mónica Valdez Pulido señaló que cada recurso gestionado tiene un destino claro, convertirse en obras y acciones que mejoren la calidad de vida de las familias, impulsando un desarrollo ordenado y atendiendo necesidades que durante mucho tiempo permanecieron sin respuesta.

El Gobierno de Zacapu reitera su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y resultados, demostrando que cuando los recursos públicos se administran con transparencia y se priorizan las necesidades de la población, la transformación del municipio se hace visible en cada obra concluida.

Cabe señalar que la administración municipal realiza distintas obras y acciones en Zacapu para mejorar los distintos rubros y generar bienestar en la población, desarrollo y progreso, que antes no se había logrado.