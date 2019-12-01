Avanza la planta de separación de basura en Querétaro; reportan el 75% de obras concluidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 19:09:51

Querétaro, Querétaro, a 8 de abril de 2026.- El municipio de Querétaro informó que la planta de separación y tratamiento de basura registra un avance físico del 75 por ciento en las obras de confinamiento, mientras se mantiene activa la totalidad de su plantilla laboral, informó Armando Presa Ortega, titular de Servicios Públicos Municipal.

Detalló que la empresa Broquel ya saldó el adeudo de 14 millones de pesos con el municipio hace quince días, además de haber cubierto una multa de 500 mil pesos impuesta por la Procuraduría.

Actualmente, la compañía realiza una inversión de 60 millones de pesos en las obras de confinamiento.

En cuanto a la operación de la planta, se indicó que actualmente funciona en un horario de 8:00 a 17:00 horas, pero se prevé que, una vez concluidas las obras, se amplíe de 6:00 a 22:00 horas para mitigar el impacto en las viviendas colindantes.

Respecto al personal, aseguró que el 100 por ciento de los trabajadores continúa laborando para el municipio, con excepción de dos personas que aceptaron otras ofertas de empleo. En total, son 18 empleados quienes mantienen relación laboral sana y ordenada con la administración.

Recordó que el Cabildo instruyó el pasado 27 de enero iniciar el proceso de transición operativa de la planta de separación, así como elaborar un plan para el cierre y abandono del relleno sanitario en los próximos años. Para ello, se conformó un comité interinstitucional que trabaja en la auditoría ambiental y el plan técnico, financiero y jurídico que definirá los tiempos y responsabilidades.

Mientras tanto, la empresa Broquel continuará con la operación transitoria hasta que se concluyan dichos estudios. “Una vez que tengamos los resultados de la auditoría ambiental podremos definir si existen obligaciones pendientes o si todo está en orden”.