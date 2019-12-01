Avanza construcción del teleférico en Uruapan, supervisa Bedolla trabajos de infraestructura 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 10:22:34
Uruapan, Michoacán, 26 de agosto de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, supervisó los trabajos de construcción del teleférico de Uruapan donde constató avances importantes para su próxima puesta en operación al servicio de la ciudadanía y sector turístico. 

Esta infraestructura que funcionará como un medio de transporte público, ecológico, seguro e inclusivo, supera el 85 por ciento en la obra civil e instalación del sistema electromecánico, por lo que se espera su conclusión para antes de concluir el año. 

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, y del presidente municipal, Carlos Manzo, el mandatario recorrió las estaciones 2 y 5 ubicadas en la zona centro y libramiento oriente donde revisó las obras y pidió reforzar la fuerza de trabajo. 

En la estación 5, Ramírez Bedolla saludó a vecinos y se comprometió a rehabilitar la Escuela Primaria Francisco Camorlinga, colindante a esta infraestructura, como parte de las acciones complementarias al proyecto del teleférico de Uruapan.

Además en la estación 2, el gobernador adelantó que ya están por entregarse las primeras unidades de autotransporte público urbano para renovar todo el parque vehicular en el municipio de Uruapan.

