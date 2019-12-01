Autoridades desconocían si síndico de Penjamillo estaba amenazado, admite Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 12:19:56

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre del 2025.- Autoridades dijeron desconocer si Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, tenía amenazas en su contra, luego de que fue asesinado en los últimos minutos de este domingo.

Por su parte, El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, comentó que según los primeros informes, se sabe que Ramírez Zárate regresaba de Numarán hacia Penjamillo, cuando ocurrió el hecho.

Según lo declarado por la presidenta municipal, María Martínez Ruiz, les comentó que no tenían conocimiento de que haya recibido amenazas o alguna situación que pusiera en riesgo su integridad.

Por su parte, el Fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, comentó que el síndico se trasladaba cada domingo a llevar a su hija a Numarán pues ahí radica su ex pareja, a partir de ahí se plantearon diversas líneas de investigación e indagar si estaba amenazado o no.

Asimismo, recordó que el anterior ayuntamiento abandonó el municipio y se integró un Consejo que concluyó la administración, mismos a los que se les otorgó seguridad. Precisó que la administración actual no han solicitado protección o seguridad personal.