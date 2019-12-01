Autoridades de San Luis Potosí buscan replicar el Modelo de Justicia Cívica de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 12:04:47
Querétaro, Querétaro, 15 de enero del 2026.- Autoridades del estado de San Luis Potosí realizaron una visita a Querétaro para conocer de primera mano el funcionamiento del Sistema Estatal de Justicia Cívica, con el objetivo de evaluar su posible implementación como una herramienta clave para fortalecer la convivencia social y la prevención del delito en su entidad.

La delegación fue encabezada por la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Noemí Proal Huerta, y por el coordinador de Prevención del Secretariado Ejecutivo, José Alberto Díaz Pérez, quienes analizaron los mecanismos de coordinación interinstitucional, así como los avances y resultados que ha generado este modelo durante la actual administración en Querétaro.

Durante la jornada de trabajo en el Centro de Información y Análisis para la Seguridad (CQCIAS), Juan Martín Granados Torres, asesor en políticas públicas, presentó el Modelo de Justicia Cívica como una política pública impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González, orientada a fomentar la cultura cívica, la participación comunitaria y la solución pacífica de conflictos.

Asimismo, se explicó a la comitiva potosina el sistema informático que respalda la operación del modelo, el cual permite el registro, seguimiento y evaluación de las faltas administrativas, garantizando transparencia, eficiencia y una toma de decisiones basada en datos.

Como parte de la visita, las autoridades recorrieron los juzgados cívicos del municipio de Querétaro, donde conocieron la aplicación del trabajo a favor de la comunidad como una sanción enfocada en la reinserción cívica, la reparación del daño y la prevención de conductas antisociales. Este enfoque permite atender los conflictos desde sus primeras etapas, antes de que escalen a delitos.

Finalmente, dentro de la visita se llevó a cabo un conversatorio con jueces cívicos y titulares de seguridad de los municipios de Corregidora, Huimilpan y El Marqués, en el que se compartieron experiencias y buenas prácticas en la implementación del modelo.

