Autoridades de los tres niveles de gobierno atienden a ciudadanos afectados por lluvias

Querétaro, Querétaro, 25 de agosto del 2025.- En cumplimiento a la instrucción que giró el gobernador Mauricio Kuri González, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó sobre las acciones que Gobierno del Estado ha realizado tras la contingencia por las lluvias que se presentaron durante las últimas horas en la Zona Metropolitana del estado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario estatal reportó que, al momento, se han entregado 730 despensas, seis mil 200 paquetes de alimentación, cuatro mil 350 botellas de agua, 14 mil costales de arena, más de dos mil kits de limpieza y 200 cobijas; además de la habilitación de tres albergues en el municipio de Querétaro para brindar alimentos, atención médica y espacios seguros.

Gudiño Torres detalló que, entre los tres niveles de gobierno se ha brindado apoyo a más de dos mil 600 personas y dos mil 200 viviendas, de las cuales 280 presentan afectaciones mayores. Explicó que, para esta labor, se han desplegado 239 brigadas con la participación de más de mil 200 servidores públicos, personal de seguridad, protección civil y voluntarios.

En este mismo sentido, el Secretario indicó que, a través de la Comisión Estatal de Aguas, se ejecutaron trabajos de desazolve con equipos vactor en colonias como Carrillo Puerto, Menchaca, San Pedrito Peñuelas y Santa María Magdalena; también se realizaron labores para el restablecimiento del suministro de agua potable en algunas zonas.

En compañía del Secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez y el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya, enfatizó que la prioridad del Gobierno del Estado es proteger la vida y la seguridad de la ciudadanía, y que los apoyos se coordinan entre los tres niveles de gobierno.

Asimismo, al dirigirse a las y los queretanos, externó su solidaridad con las familias afectadas por esta contingencia, y ante estos momentos difíciles, recalcó que la prioridad es proteger la vida y la seguridad de cada persona.

En este marco, Gudiño Torres advirtió que el pronóstico del clima indica posibilidad de tormenta durante la tarde noche de este domingo, por lo que reiteró el llamado a evitar salir de casa, salvo que sea indispensable, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.