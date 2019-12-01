Autoridad electoral de Coahuila ordena retirar propaganda de Morena; señalan actos anticipados de campaña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 13:46:53

Torreón, Coahuila, a 9 de marzo 2026.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ordenó a Morena en el estado, que retire las publicaciones y espectaculares, ya que representan presuntos actos anticipados de campaña.

En una sesión extraordinaria, la autoridad electoral estatal atendió un expediente presentado por el Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña; la violación a la prohibición de realizar actos de precampaña en el caso de precandidaturas únicas y a las reglas de propaganda electoral, así como de los principios de equidad e imparcialidad por el uso indebido de la figura presidencial.

En la denuncia, los quejosos señalan que las y los precandidatos del partido guinda utilizan la silueta característica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en espectaculares y diversos tipos de propaganda.

Por lo anterior, el IEC consideró que estas publicaciones podrían vulnerar alguno de los bienes jurídicos tutelados, ya que las precampañas se deben ceñir a las reglas previstas en el Código Electoral del estado.

Por su parte, a través de un comunicado, la presidenta estatal del PAN en la entidad, Elisa Maldonado, celebró la decisión de la autoridad electoral y expresó que la propaganda se difundió en espectaculares, redes sociales y otros materiales para promocionar “precampañas” y actos anticipados por parte de candidatos únicos de Morena en múltiples distritos, violando flagrantemente la ley electoral vigente.

Mientras tanto, el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, escribió en sus redes sociales que en “los del PRIAN” están molestos porque no quieren que la gente se entere que habrá elecciones en Coahuila.

Además, aseguró que las precampañas siguen y seguirán por más amenazas e intimidaciones que se hagan. “No podrán detener que llegue la democracia y la esperanza a Coahuila”, escribió.