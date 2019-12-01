Autonomía del INE no significa impunidad ni privilegios: Carlos Torres Piña

Autonomía del INE no significa impunidad ni privilegios: Carlos Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 13:59:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.– La autonomía de los organismos electorales es fundamental para la democracia, pero no puede convertirse en una excepción a la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, afirmó Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, respecto a las posibles irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Torres Piña señaló que los antecedentes expuestos sobre posibles irregularidades en la contratación de materiales electorales, que podrían remontarse a distintas administraciones, deben ser investigados a fondo por las instituciones competentes, sin distinciones ni privilegios. Subrayó que el uso de los recursos públicos exige controles claros, independientemente de la institución que los administre.

“La autonomía del INE debe garantizar elecciones libres y confiables, no servir como argumento para evitar la rendición de cuentas. Toda institución que ejerce recursos del pueblo tiene la obligación de explicar cómo, en qué y con quién los utiliza”, expresó.

Finalmente, sostuvo que investigar posibles irregularidades no significa debilitar a las instituciones electorales, sino fortalecer su credibilidad. “México necesita instituciones autónomas, transparentes y responsables ante la ciudadanía. La confianza democrática también se construye combatiendo la corrupción y garantizando que nadie esté por encima de la ley”, concluyó.

Más información de la categoria
Tras cateo a en Morelia, Michoacán, detienen a tres personas e incauta arma de fuego, 119 cartuchos y narcóticos
Retienen a dos policías en Tlalpan; ciudadanos los acusan del homicidio de un motociclista
Hallan cadáver en canal de aguas negras en Uruapan, Michoacán 
Muere pintor al caer por accidente en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Crisis política en Paraguay: renuncia el presidente Santiago Peña en medio de caos financiero
Ultiman a coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana
Tras cateos en Uruapan, Michoacán, aseguran 51 máquinas tragamonedas
Aseguran más de una tonelada de estupefacientes en aguas de Chiapas y Oaxaca; dan golpe multimillonario al crimen