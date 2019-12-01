Autonomía del INE no significa impunidad ni privilegios: Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.– La autonomía de los organismos electorales es fundamental para la democracia, pero no puede convertirse en una excepción a la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, afirmó Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, respecto a las posibles irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Torres Piña señaló que los antecedentes expuestos sobre posibles irregularidades en la contratación de materiales electorales, que podrían remontarse a distintas administraciones, deben ser investigados a fondo por las instituciones competentes, sin distinciones ni privilegios. Subrayó que el uso de los recursos públicos exige controles claros, independientemente de la institución que los administre.

“La autonomía del INE debe garantizar elecciones libres y confiables, no servir como argumento para evitar la rendición de cuentas. Toda institución que ejerce recursos del pueblo tiene la obligación de explicar cómo, en qué y con quién los utiliza”, expresó.

Finalmente, sostuvo que investigar posibles irregularidades no significa debilitar a las instituciones electorales, sino fortalecer su credibilidad. “México necesita instituciones autónomas, transparentes y responsables ante la ciudadanía. La confianza democrática también se construye combatiendo la corrupción y garantizando que nadie esté por encima de la ley”, concluyó.