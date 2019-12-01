Aún sin confirmar visita de Sheinbaum a Maruata para inaugurar hospital del IMSS Bienestar: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla informó que, hasta el momento, no se ha confirmado si la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudirá a la costa michoacana para inaugurar el nuevo Hospital Regional del IMSS Bienestar en Maruata, municipio de Aquila.

El mandatario estatal señaló en conferencia de prensa que el nosocomio entrará en operaciones en los próximos días, en sustitución del hospital que resultó afectado por el sismo de septiembre de 2022. Indicó que la obra civil ya concluyó y que actualmente se encuentra en la etapa final de equipamiento.

Detalló que este martes se enviará un equipo importante de la Secretaría de Salud al hospital, donde ya se cuenta con parte del equipamiento instalado. Asimismo, el IMSS Bienestar avanza en el proceso de contratación de médicos, especialistas, enfermeras y personal administrativo para garantizar su funcionamiento.

La construcción del hospital representó una inversión aproximada de 350 millones de pesos y beneficiará a más de 25 mil habitantes de la región costera de Michoacán, quienes contarán con una infraestructura médica renovada y con mayor capacidad de atención al ser un hospital de segundo nivel.