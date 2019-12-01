Aún existe una deuda histórica con las mujeres: Mauricio Kuri 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 18:34:53

Querétaro, Qro., 9 de marzo de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González reconoció que aún existe una deuda histórica con las mujeres y todavía falta trabajo por hacer para garantizar condiciones plenas de igualdad y seguridad tanto en el estado como en el país.

Mencionó que las demandas que se expresan en distintos espacios, como las movilizaciones del 8 de marzo, reflejan una realidad que aún requiere atención y acciones por parte de las autoridades.

Consideró que más allá de las distintas posturas dentro de los movimientos feministas, es necesario reconocer que persisten retos importantes en materia de derechos, seguridad y oportunidades para las mujeres.

“Por supuesto que yo creo que tenemos todavía una gran deuda con las mujeres, sin lugar a dudas, pero mucho de lo que están hablando es totalmente en orden”, dijo.

Mencionó que, si bien existen expresiones más radicales dentro de algunas manifestaciones, el fondo de las demandas mantiene vigencia y refleja la necesidad de seguir trabajando en políticas públicas que garanticen condiciones de respeto e igualdad.

“Por supuesto existe la parte radical, pero siempre estaré de acuerdo en que todavía falta mucho para poder decir que tenemos un estado y un país con condiciones plenas para las mujeres”.