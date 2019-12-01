Aumenta 8.9% la publicación de sentencias civiles de jueces de Michoacán y 8.2% de familiar, revela censo del INEGI

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán incrementó las sentencias emitidas publicadas en las materias civil, familiar y penal durante 2025, en comparación con el año anterior, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En la rama civil, el número de sentencias emitidas y transparentadas aumentó 8.9 por ciento, al pasar de 25 mil 283 en 2024 a 27 mil 539 en 2025, resultado que coloca a Michoacán en el segundo lugar a nivel nacional en esa materia. En lo familiar, el incremento fue de 8.2 por ciento, con 14 mil 447 sentencias frente a las 13 mil 347 del año anterior, resultado con el que se avanza dos posiciones en el ámbito nacional, al pasar del lugar 12 al décimo en la materia.

Sobre estos resultados, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, señaló que las cifras del Censo permiten identificar los avances y retos de cada materia, así como contar con referentes objetivos para seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía.

El Censo también da a conocer que, en materia penal, se emitieron y publicaron 2 mil 551 sentencias durante 2025, frente a las 2 mil 529 registradas en 2024; que las causas ingresadas a la etapa de control del Sistema Penal Acusatorio aumentaron 21.5 por ciento, al pasar de mil 737 a 2 mil 110 en el mismo periodo, mientras que los juicios orales iniciados en Tribunales de Enjuiciamiento registraron 631 causas durante 2025.