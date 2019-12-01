Atoradas dos iniciativas de identidad de género en el Congreso queretano

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- El presidente del Frente Queretano por el Derecho a la no Discriminación, Waltter López González exigió a los integrantes de la LXI Legislatura, a trabajar en dos iniciativas de identidad de género que están “atoradas” en la comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside Guillermo Vega Guerrero.

Urgió a los legisladores a visibilizar estas iniciativas, para que puedan ser aprobadas en este año, ya que en el 2026, iniciarán con iniciativas y reformas enfocadas en material electoral.

“La comunidad Trans NB y en general toda la comunidad LGBTIQ+ esta encabronada porque esto no puede ser posible, la gente está diciendo que tuvimos mucha paciencia desde el 2017 hasta el 2025 y ya se acabó la paciencia porque no es una cuestión técnica, no es una cuestión de otro tipo, es una cuestión política que está enseñando los dientes de la discriminación y el odio a nuestra comunidad y la verdad es que no vamos a esperar tres años hasta que venga una nueva legislatura”, dijo.

Expresó que desde el 2017, hace ocho años, se ingresó la primera iniciativa y en este 2025, se ingresó una nueva, de cual no han tenido respuesta alguna por parte del legislativo queretano.

“Tuvimos una reunión con la comunidad Trans BN y la verdad es que nos dijeron y el propósito de recoger esas voz, nos dijeron que están frustrades, por decirlo menos, del tema del atorón de las dos iniciativas de identidad de género en la comisión de Administración y Procuración de Justicia, como ustedes saben, después de ocho años de ingresar la primera iniciativa, bueno, pues en esta LXI Legislatura se nos convocó el mes pasado a una reunión oficial de comisión pero no ha pasado nada, lo esperable es que ya hubieran dictaminado”.

Recordó que la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) solicitó una reunión con el presidente de la comisión, Guillermo Vega, y tampoco obtuvieron una respuesta.

Exhortó a diputados que integran la comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura a retomar el tema y no atrasarlo, pues una deuda histórica con la comunidad LGBTIQ+ y Trans NB.

“Ese derecho a la identidad ya debe hacerse realidad en Querétaro; Querétaro ya está en la cola, quedan ocho estados y es ya impensable que digamos siquiera que estamos avanzando en los derechos humanos cuando esa deuda histórica con la comunidad trans que ya saldó la mayoría del país, en Querétaro está atoradísima durante ocho años y ayer hacían cuentas la comunidad trans NB y si no sale este año, pues en lugar de ocho años van a ser 11 hasta la siguiente legislatura”.