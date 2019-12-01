Atienden Brigadas Municipales reportes por lluvias de este viernes

Atienden Brigadas Municipales reportes por lluvias de este viernes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 18:22:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- Derivado de las lluvias que se registraron la tarde este viernes en distintos puntos de la capital, brigadas del Gobierno de Morelia se desplazaron a las zonas en donde se presentaron reportes a fin de garantizar la seguridad de las y los morelianos.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y Policía Morelia, brindaron atención en las calles en donde se registraron encharcamientos y otros incidentes. 

El reporte refiere encharcamientos  en el Periférico Paseo de la República en las colonias Defensores de Puebla; Col. Camelinas; y Martines de la Plaza.  Así como en la Av. Madero en sus cruces con Loma Dorada y San Juanito Itzícuaro.

De manera particular, las brigadas se desplazaron a las colonias Las Águilas; Mariano Abasolo; Hacienda Tiníjaro; Benito Juárez; Adolfo López Mateos; y Loma Dorada, para atender los llamados de la población, a la par de retirar un árbol que cayó en avenida la Huerta.

El personal municipal se encuentra evaluando daños y continúa atento a cualquier reporte ciudadano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallecen dos personas en accidente vehicular en Paracho, Michoacán 
Capturan a sujeto con un cocodrilo y un tejón mexicano en Querétaro
Localizan sin vida a exalcalde de Gómez Farías; presentaba varias lesiones
Privan de la vida en Guadalajara al exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano; familia exige esclarecer el crimen
Más información de la categoria
Golpe al gobierno de Zacapu: detenidos director y subdirector de la Policía por emboscada que dejó 5 agentes muertos en la Meseta Purépecha de Michoacán; la corporación de Mónica Valdez ya era investigada por presunto favorecimiento al crimen
Lorenzo Salgado no era el objetivo de ICE, revela congresista de EEUU
Vinculan a proceso a alcaldesa de Tenancingo por simular secuestro
Michoacán avanza con autogobiernos, pero debemos consolidar esa conquista para que no haya un revés: Carlos Torres Piña 
Comentarios