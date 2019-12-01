Atienden Brigadas Municipales reportes por lluvias de este viernes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 18:22:52

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- Derivado de las lluvias que se registraron la tarde este viernes en distintos puntos de la capital, brigadas del Gobierno de Morelia se desplazaron a las zonas en donde se presentaron reportes a fin de garantizar la seguridad de las y los morelianos.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y Policía Morelia, brindaron atención en las calles en donde se registraron encharcamientos y otros incidentes.

El reporte refiere encharcamientos en el Periférico Paseo de la República en las colonias Defensores de Puebla; Col. Camelinas; y Martines de la Plaza. Así como en la Av. Madero en sus cruces con Loma Dorada y San Juanito Itzícuaro.

De manera particular, las brigadas se desplazaron a las colonias Las Águilas; Mariano Abasolo; Hacienda Tiníjaro; Benito Juárez; Adolfo López Mateos; y Loma Dorada, para atender los llamados de la población, a la par de retirar un árbol que cayó en avenida la Huerta.

El personal municipal se encuentra evaluando daños y continúa atento a cualquier reporte ciudadano.