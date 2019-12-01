Atenderá Oficina Móvil a más de 6 mil personas en 24 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 10:31:42

Ciudad de México, a 13 de julio 2026.- El Servicio de Administración Tributaria, que dirige Antonio Martínez Dagnino, continúa desplegando sus oficinas móviles en territorio nacional y en la semana del 13 al 17 de julio, tiene previsto atender 6 mil 436 contribuyentes con 12 mil 844 trámites.

Los módulos itinerantes que componen la Oficina Móvil ofrecerán servicios, sin previa cita, como inscripción al RFC, generación y renovación de e.frma, emisión de Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación fiscal, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves, y de 9:00 a 15:00 horas los viernes.

Es posible consultar en el calendario de Oficina Móvil la actualización de la atención que se ofrecerá en los distintos estados.

El SAT fortalece su atención gracias a la colaboración con autoridades federales y locales, lo que permite acercar trámites a más poblaciones y evitar que realicen traslados innecesarios a municipios alejados de sus comunidades.