Atención integral a Villas del Pedregal, fundamental para le prevención del delito: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2025.- El secretario de Gobierno en Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, consideró que la atención integral que actualmente se le otorga a Villas del Pedregal, considerado el fraccionamiento más grande de Latinoamérica, es fundamental como parte de la estrategia de prevención del delito que se implementa en el estado.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna de la entidad señaló que un estudio reveló que los familiares de un número importante de personas detenidas, están asentados en dicho fraccionamiento ubicado en la ciudad de Morelia.

Mencionó que este fraccionamiento ha crecido mucho desde su construcción, y, desgraciadamente, dijo, también ha sido víctima de la delincuencia organizada, por lo que espacios recreativos como los que se construyeron en la Macro Glorieta benefician para evitar que caigan en conductas antisociales.

Zepeda Villaseñor apuntó que como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia se incluye la reinserción social y la prevención del delito también a través de actividades recreativas como el deporte o la cultura.