¡Atención colectivas y activistas! Seimujer abre registro para el Premio Estatal de Equidad

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, anunció la apertura de la convocatoria para el Premio Estatal al Mérito de la Equidad de Género 2026 Presea Eréndira, el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Michoacán a mujeres, niñas, adolescentes y colectivas que trabajan todos los días por la igualdad, justicia y derechos de las mujeres.

La Presea Eréndira reconoce trayectorias y acciones que han generado un impacto real en la sociedad michoacana, ya sea desde la ciencia, cultura, arte, deporte o la defensa de los derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad, como mujeres indígenas, con discapacidad, trans, cuidadoras, campesinas, adultas mayores o madres buscadoras.

La convocatoria contempla tres categorías: Niñas y adolescentes de 6 a 17 años, destacadas por su talento y acciones con perspectiva de género; mujeres que han impulsado la equidad de género y la defensa de los derechos de las michoacanas, y finalmente, mujeres, colectivas o personas morales integradas por mujeres que trabajan por los derechos de aquellas históricamente discriminadas.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de febrero de 2026 y podrán realizarse de manera presencial en las instalaciones de la Seimujer, ubicadas en Batalla de la Angostura 457, colonia Chapultepec sur, o vía correo electrónico al preseaerendira2025@gmail.com. Los resultados se darán a conocer el 27 de febrero, y la entrega de la presea se realizará el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Con esta convocatoria, la Seimujer invita a la sociedad michoacana a visibilizar, reconocer y postular a mujeres y colectivas que están transformando sus comunidades, porque la igualdad también se construye al reconocer a quienes abren camino. Consulta la convocatoria completa en el siguiente enlace: https://mujer.michoacan.gob.mx/convocatorias/presea-erendira/