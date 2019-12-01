Atacan con arma de fuego a un individuo en Zamora, Michoacán, resultó herido

Atacan con arma de fuego a un individuo en Zamora, Michoacán, resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 17:18:19
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Zamora, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- Un empleado de una abarrotera resultó lesionado del tobillo izquierdo al ser baleado por dos sujetos desconocidos tras resistirse a ser asaltado, informaron fuentes policiales.

En relación al hecho se informó que al filo de las 08:05 horas de este martes operadores del C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre una persona baleada en el negocio denominado "Abarrotera El Tio", ubicada en las inmediaciones del Mercado de Abastos de la comunidad de Canindo.

Policías Municipales, Guardias Nacionales y Guardias Civiles se trasladaron al lugar donde se entrevistaron con otros empleados quienes indicaron que el afectado había sido llevado a un nosocomio a bordo de un automóvil.

Los oficiales acudieron al nosocomio privado donde encontraron al herido Alejandro A., O., de 38 años de edad, por lo que le brindaron seguridad.

Así mismo el afectado manifestó que los agresores huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo incierto, por lo que autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento e iniciaron la carpeta de investigación.

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