Aspirantes que se crean más fuertes que el partido, correrán la misma suerte que Cristóbal Arias: Morena

Aspirantes que se crean más fuertes que el partido, correrán la misma suerte que Cristóbal Arias: Morena
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 18:08:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Los personajes que se asuman más fuertes que el movimiento de Morena, les puede pasar lo mismo que a Cristóbal Arias, advirtió Jesús Mora González, líder estatal del partido guinda, a los perfiles a puestos de elección en el 2027.

Indicó que como partido no están de acuerdo en pronunciarse por un solo posible candidato, ya que significaría cerrar la puerta al resto de los candidatos.

El representante estatal de Morena pidió ser prudentes y abonar para que la coalición con los partidos del Trabajo y Verde prospere, apuntó que seguirán buscando la cohesión interna.

"Recordarán al licenciado Cristóbal Arias, que él decía que ya era el candidato y que en todas las encuestas señalaban que él sería y al final sucedió otra cosa. Todo aquel personaje que asuma que es más fuerte que el movimiento, se equivoca Morena es quien trae la solidez, no dudamos de la capacidad de los cuadros dirigentes, hombres y mujeres, pero aquel que piense que está por encima, le va a pasar lo mismo que a Cristóbal", expresó el exfuncionario estatal, quien aclaró que no personaliza el caso.

Agregó que, al día de hoy, Morena cuenta con una intención del voto del 55 por ciento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investigan autoridades aparición de llama en zona Centro de San Juan del Río, Querétaro
Quitan la vida a encargada del cementerio de Tecámac, Estado de México
Asaltan joyería en el Centro de Uruapan
Torturan y asesinan a puñaladas a un hombre en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Nombra Bedolla a Sergio Miguel Cedillo como coordinador general de Gabinete
Han incrementado las ventas en un 30 por ciento en restaurantes y centros nocturnos de Querétaro tras ampliación de horario: René Loya
Asegura Roberto Monroy, Michoacán es seguro para el turismo
Asaltan a mujer en Morelia, Michoacán, la despojan de una fuerte suma de dinero
Comentarios