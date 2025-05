Aspirantes al Poder Judicial en CDMX desaíran participar en debates

Ciudad de México, a 1 de mayo 2025.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) grabó 64 de los 84 debates que estaban programados, ya que sólo atendieron a la cita el 33.2 por ciento de los aspirantes al Poder Judicial.

La consejera electoral Eika Estrada comentó al medio Excélsior que ha conversado con sus colegas que organizaron foros de debate en Aguascalientes, Nayarit, Michoacán, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas “y la retroalimentación que hemos tenido con estos colegas, es que pues realmente no son debates, son foros informativos en donde las candidaturas exponen cuáles son sus propuestas, dan a conocer su perfil”.

Consideró que una de las razones por la que no son debates es que los participantes “son juzgadores, no necesariamente tienen el perfil al que estamos acostumbrados de candidatos de un partido político, que son personas que abiertamente hacen campaña, acá no, te das cuenta que sí son personas detrás de un escritorio”.

Estrada indicó que “faltaría ver los ejercicios publicados para compararlos con los de otros estados y ver qué modelo podría ser el mejor entre todos”.

En ese sentido, adelantó que será el próximo 5 o 6 de mayo, cuando los ciudadanos puedan ver los debates de la Ciudad de México, ya en el sitio del IECM.