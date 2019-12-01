Asiste Jeovana Alcántar a la inauguración de la techumbre en el Preescolar Estefanía Castañeda de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, asistió a la inauguración de la Techumbre de 12 metros de ancho por 19 metros de largo del Preescolar Estefanía Castañeda, de la Colonia Aquiles Córdova, obra que fue gestionada por la Diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado y que beneficiará a las niñas y niños de esta institución educativa que junto con sus maestros podrán realizar sus actividades culturales y deportivas, sin exponerse al sol, ni a la lluvia.

La presidenta municipal Jeovana Alcántar, manifestó que cuando hay verdadera voluntad y trabajo conjunto, se genera prosperidad y mejores condiciones para las niñas y niños de nuestro querido municipio de Hidalgo; indicó que la educación es la única llave que abre todas las puertas y que mientras esté al frente de la administración, podrán contar con todo el respaldo del Ayuntamiento; agregó que hay mucho por hacer en esta institución por lo que regresará para concretar algunas acciones en beneficio de los infantes de esta institución educativa.

Agradeció a los maestros y padres de familia quienes han confiado en esta administración, misma que en un año ha entregado más de 100 obras y que próximamente estará entregando más pavimentaciones, alumbrado público, cerrando este año 2025 con aproximadamente 150 obras con el apoyo ciudadano.

Comentó que esta administración, esta trabajando con una sola idea, la de servir a la ciudadanía con el respeto que se merece, con calidad y calidez, para poco a poco ir acotando ese rezago social en el que nos tenían sumergidos otras administraciones; hoy el beneficio son para las niñas, niños y jóvenes, para mujeres emprendedoras, para los hombres y mujeres del campo, amas de casa, para todos los sectores de la población, por lo que pidió ayuda a toda la sociedad, para seguir demostrando que con la suma de esfuerzos, si se pueden hacer las cosas bien, para encontrar el verdadero cambio de nuestro municipio, recordando que Juntos y Juntas Avanzamos, más que un lema, hoy es una realidad.