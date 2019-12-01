Así es la tecnología de las semillas que reforestan los bosques michoacanos

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- Con la implementación de tecnologías innovadoras, el Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Forestal del Estado (Cofom), impulsa el uso de drones agrícolas adaptados para la dispersión aérea de germoesferas en zonas afectadas por incendios forestales y otros procesos de degradación.

Estas germoesferas están elaboradas con un sustrato utilizado en la producción de planta forestal y cuentan con un recubrimiento de arcilla que les proporciona un exterior resistente y un interior con las condiciones adecuadas para favorecer la germinación de la semilla una vez que entra en contacto con la humedad del suelo.

Para estas labores se utilizan drones agrícolas especialmente modificados con un sistema de esparcido y adecuaciones en su software de navegación, lo que les permite transportar hasta 20 kilogramos de germoesferas y operar en terrenos forestales donde el arbolado supera, en algunos casos, los 30 metros de altura.

Los vuelos se realizan de manera automatizada mediante rutas previamente programadas, lo que permite una distribución uniforme del material. Entre las principales ventajas de esta tecnología destaca la posibilidad de intervenir zonas con terrenos accidentados o de difícil acceso, así como áreas ubicadas en pendientes pronunciadas o a gran altura.

Además, las semillas reciben previamente un proceso pregerminativo para favorecer su establecimiento en campo. El éxito de este método depende en gran medida de las precipitaciones, ya que la humedad es un factor fundamental para el desarrollo de las especies.

A la fecha, el programa ha realizado acciones en seis municipios: Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Quiroga, Tacámbaro, Turicato y Tzitzio, donde se han dispersado 140 mil germoesferas para restaurar un total de 38 hectáreas de superficie forestal.