Asegura Rubén Rocha Moya que ha colaborado con la FGR y rechaza las acusaciones en su contra

Asegura Rubén Rocha Moya que ha colaborado con la FGR y rechaza las acusaciones en su contra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 15:55:33
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Culiacán, Sinaloa, a 9 de julio de 2026.- A través de una publicación en su cuenta de X, el gobernador de Sinaloa con licencia señaló que su decisión de solicitar separación del cargo respondió a la intención de renunciar al fuero constitucional para permitir que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes sin ningún tipo de obstáculo legal.

Rocha Moya informó que durante este periodo ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde afirmó haber respondido de manera puntual y con veracidad a todos los cuestionamientos planteados por el Ministerio Público Federal, además de reiterar su disposición de seguir colaborando con las indagatorias.

El mandatario con licencia también precisó que desde el pasado 1 de mayo permanece en su domicilio particular, en Culiacán, y negó contar con protección o resguardo por parte de corporaciones federales, desmintiendo así las versiones que apuntaban a un supuesto operativo especial para su seguridad.

Asimismo, rechazó las declaraciones difundidas recientemente por el periodista Carlos Loret de Mola, al calificarlas como falsas y sin sustento, al tiempo que aseguró que enfrenta una campaña mediática basada en calumnias que busca afectar su imagen pública.

Respecto a los señalamientos emitidos por una oficina del gobierno de Estados Unidos, Rocha Moya sostuvo que las acusaciones carecen de veracidad y forman parte de una estrategia de desprestigio en su contra.

Finalmente, afirmó que estos ataques también pretenden vulnerar la soberanía nacional y desacreditar al movimiento de transformación, al que describió como un proyecto enfocado en apoyar a los sectores más vulnerables, además de atribuir estas acciones a grupos de ultraderecha.

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