Asegura Reyes Galindo que seguirá presentando iniciativas ante el Congreso de Michoacán en materia de salud mental, tras el homicidio de maestras en Lázaro Cárdenas

Asegura Reyes Galindo que seguirá presentando iniciativas ante el Congreso de Michoacán en materia de salud mental, tras el homicidio de maestras en Lázaro Cárdenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 22:50:10
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Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Ante el homicidio de las maestras Tatiana Y María del Rosario en la preparatoria Makárenko en Lázaro Cárdenas a manos de un alumno de tan solo 15 años de edad, el diputado Reyes Galindo se pronunció conmocionado a través de sus redes sociales.

“En medio del dolor, hay una responsabilidad que como servidores públicos no podemos ni debemos evitar: una autocrítica, una profunda reflexión y un cuestionamiento en política educativa del país y del estado, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y qué nos falta por hacer para proteger a nuestras maestras y maestros, y también a nuestras comunidades estudiantiles”, expresó el legislador.

Asimismo, el funcionario destacó que desde el año pasado presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa con la finalidad de establecer protocolos de prevención y atención de la violencia en los centros educativos, además de ver por la atención psicológica y de la salud mental del personal educativo.

“En 2025 presenté otra iniciativa para que las escuelas establecieran los primeros auxilios psicológicos que permitieran tener herramientas entre el personal que detectara con toda oportunidad los momentos de crisis, pánico o ansiedad  y estrés que pudiera estar atravesando cualquier estudiante. Estas respuestas de reforma, también incluyen al personal docente para que puedan recibir la atención indicada en momentos de estrés agotamiento, ansiedad o cualquier trastorno psicológico que derive de sus propias actividades”.

Galindo Pedraza dijo que estas iniciativas no han sido aprobadas en su totalidad, y aunque han logrado reformas y avances en materia de salud mental, existen pendientes por parte de la 76 legislatura.

“Seguiré insistiendo, presentaré otras que resulten necesarias, por ejemplo: una agravante a los delitos que sean cometidos en contra de nuestras maestras y maestros, a las familias de las maestras a la comunidad educativa de esta escuela preparatoria, al pueblo de Lázaro cárdenas y de Michoacán, mi solidaridad mi respeto y mi acompañamiento en este difícil momento”, aseveró.

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