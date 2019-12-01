Asegura Felifer Macías que aunque la obra del tren México-Querétaro sea federal, el municipio y el estado trabajarán en conjunto para garantizar que los trabajos se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 17:58:13

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- El municipio de Querétaro estará al pendiente de las obras mayores que iniciarán este lunes como parte del proyecto federal del tren México–Querétaro, con la intervención del puente de Corregidora Norte como primer punto de trabajo, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“En caso de que alguna vivienda o comercio se vea afectado en su patrimonio pues la obra que está por iniciar es exclusiva del Gobierno federal”.

Aclaró que aunque se trata de una obra federal, el municipio y el estado trabajarán en conjunto para garantizar que los trabajos se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía.

“En Querétaro las cosas se hacen bien. Estaremos exigiendo y vigilando que esta obra se ejecute correctamente, sin afectar la calidad de vida de las y los queretanos”.

Destacó que las obras implicarán ajustes en los hábitos diarios de movilidad, tiempos de traslado y rutas de transporte público y por ello, el municipio y el estado han preparado guías urbanas y alternativas de movilidad que se socializarán desde este fin de semana. Además.

Para mantener informada a la población, dijo, el municipio habilitó cuentas oficiales en todas las redes sociales bajo el nombre @obrastrenqro, donde se publicarán en tiempo real los impactos y actualizaciones relacionadas con el proyecto.

Reiteró que el objetivo es acompañar institucionalmente la obra federal, pero siempre con la exigencia de que se realice de manera ordenada y en beneficio de la ciudadanía. “Querétaro vive una realidad distinta al resto del país, y nuestro compromiso es que este proyecto fortalezca esa calidad de vida que tanto nos ha costado construir”.

Negó que vaya a ver afectaciones en la zona de Calesa o Hércules por estas obras y por el contrario, se estará desplegando a más de 100 funcionarios públicas entre estatales y municipales sin contar los operativos que implementará Guardia Cívica y la Policía Municipal.

“La zona estará salvaguardada para proteger el patrimonio e integridad de la gente y todo lo que implica la realización de esta obra, es decir, habrá un enorme despliegue de servidores públicos integrada la Policía Municipal”.