Asegura Eric Gudiño que el Poder Ejecutivo es respetuoso de lo que los legisladores de Querétaro hagan o digan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 18:46:50

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2025.- El Poder Ejecutivo es respetuoso de lo que los legisladores hagan o digan, reconoció Eric Gudiño Torres, encargado de la política interna de Querétaro.

“Yo soy respetuoso de lo que ellos (los legisladores hagan), me parece que es parte también, muchas veces, de lo que pasa en el Congreso Federal o en el Senado y también de repente hay posturas este encontradas, entonces, nosotros, insisto, como Poder Ejecutivo somos muy respetuosos de lo que ellos hagan”.

Esto, luego de los legisladores del Partido de Morena y la legisladora del Partido del Trabajo abandonaron la sesión en la que se desarrollaba el Primer Informe de Actividades de los integrantes del Poder Legislativo.

Gudiño Torres refirió que, siempre será importante que puedan sumar y que puedan aportar al Estado de Querétaro desde la trinchera que les toca y en este caso es desde la legislatura.

“La Secretaría de Gobierno siempre estará abierta al diálogo y a la construcción de acuerdos; somos respetuosos de las posiciones”.

Afirmó que desde la semana pasada buscó tener un acercamiento con la dirigente estatal del Partido de Morena, Gisela Sánchez Díaz de León, pero esta se negó.

“Yo hice un comentario desde antes, hablé con ella desde la semana pasada y desde un principio me dijo que no, que tendríamos que verlo y tendría que someterlo a consideración. Yo sigo abierto al diálogo y sigo abierto a construir puentes.

Insistió en que puede haber diferencias, pero se pueden encontrar también coincidencias en construir todos a favor de todos.