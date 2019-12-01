Asegura el presidente municipal de Huimilpan que la educación es una de las principales prioridades de su administración

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:47:25

Huimilpan, Querétaro, a 26 de enero de 2026.- La educación es una de las principales prioridades de su administración, por lo que se trabaja de manera coordinada con autoridades educativas y directivos escolares para atender las necesidades más importantes de los planteles, aseguró Jairo Morales Martínez, presidente municipal de Huimilpan.

“La educación es la base del desarrollo de nuestras comunidades. Por eso estamos sumando esfuerzos para que nuestras escuelas cuenten con mejores herramientas y condiciones que impulsen el aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes”.

Al encabezar la entrega de apoyos a la Escuela Telesecundaria “Nicolás Bravo”, ubicada en la localidad de Ceja de Bravo, el edil señaló que entre los apoyos entregados destacan computadoras y laptops que contribuirán a mejorar el desarrollo académico y el desempeño escolar de las y los alumnos, al facilitar el acceso a herramientas tecnológicas para el aprendizaje.

“También entregamos computadoras de escritorio, bocinas y balones de fútbol, además de apoyos gestionados para la institución como trabajos de pintura, impermeabilización, mejora de sanitarios y fortalecimiento de espacios escolares”.

De manera, informó que el Gobierno municipal ha impulsado diversas acciones en beneficio de la comunidad de Ceja de Bravo, entre las que destacan la entrega de pintura para espacios escolares, apoyo con material para drenaje, limpieza de drenes, módulos para fiestas tradicionales y jornadas de servicios, reafirmando el compromiso con el desarrollo integral de la localidad.

Subrayó que invertir en educación es apostar por el futuro de Huimilpan, ya que fortalece las oportunidades de desarrollo y la construcción de una sociedad más preparada y participativa.

“Seguiremos trabajando para que nuestras niñas, niños y jóvenes cuenten con mejores herramientas que les permitan aprender, crecer y desarrollarse plenamente”.

Reiteró que su gobierno continuará impulsando acciones a favor de la niñez y juventud del municipio, priorizando políticas públicas que fortalezcan la educación, mejoren la infraestructura escolar y generen mejores oportunidades para su desarrollo integral.