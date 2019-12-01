Asegura Bedolla, no se condiciona apoyo a municipios de oposición

Morelia, Michoacán, a 13 de abril del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que no se han condicionado los apoyos a municipios, como los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) bajo ninguna condición, menos la partidista, esto luego de que el presidente municipal de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López, afirmó que se han condicionado los recursos a municipios gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En conferencia de prensa, el mandatario estatal apuntó que en los hechos el apoyo a los municipios es total, a diferencia de otros gobiernos, pues, dijo, antes los gobernadores tenían una lista en su despacho con los nombres de los 113 municipios, partido que lo gobernaba y la foto del alcalde, para saber a quién se apoyaba o no.

“Se apoya a Cotija, Puruándiro, Tarímbaro, todos los municipios, con todos los municipios, y no nada más con Faeispum, también con la Comisión Estatal de Aguas, con el tema de Desarrollo Urbano y Movilidad, a todos los municipios los apoyamos”.

Sin embargo, recalcó que cada programa tiene sus reglas de operación, entre otros, deben estar al corriente con el ISN, además de que los proyectos deben contar con los temas técnicos correspondientes.

Ramírez Bedolla destacó que el Faeispum tiene un comité técnico que hace las evaluaciones de los proyectos, se gestionan también recursos para carreteras y las decisiones se toman de acuerdo a las necesidades de los municipios, no en temas políticos.