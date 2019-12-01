Artistas de Querétaro protestan por clausura de foro cultural en el Centro Histórico

Artistas de Querétaro protestan por clausura de foro cultural en el Centro Histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 14:01:00
Querétaro, Querétaro, a 10 de marzo 2026.- Integrantes del colectivo “ElaborArte Manos Vivas” se manifestaron tras el cierre de un foro cultural en la calle Independencia del Centro Histórico, espacio que durante más de una década albergó actividades artísticas como presentaciones teatrales y conciertos gratuitos.  

Explicó que el foro, ubicado en un predio municipal, operaba bajo un acuerdo verbal entre artistas y autoridades desde hace más de 10 años, sin embargo, fue clausurado el 15 de febrero por presunto ruido excesivo y falta de licencia.

Juan José Hernández, representante del colectivo, destacó que el foro se convirtió en un punto de encuentro para artistas independientes y promoción cultural, incluyendo venta de artesanía gratuita.  

El colectivo pidió la reapertura del espacio y un nuevo acuerdo con las autoridades, ya que la clausura ha generado preocupación entre los participantes, quienes lo veían como una plataforma para creadores locales y artesanos.

Los artistas marcharon y realizaron plantones en la delegación Centro Histórico y Plaza de Armas, así como el bloqueo momentáneo de avenida Zaragoza y Corregidora, para exigir diálogo con las autoridades municipales.

