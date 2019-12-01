Artesanos indígenas de Cadereyta de Montes buscan posicionar el mármol en el mercado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 16:30:53

Cadereyta de Montes, Querétaro, a 20 de julio de 2026.- La comunidad agraria e indígena Los Juárez, del municipio de Cadereyta de Montes, se ha posicionado como un importante centro de producción artesanal gracias a sus vastas reservas de mármol negro, material con el que más de 70 familias elaboran piezas decorativas y de uso cotidiano, confirmó Jorge Sánchez Hernández, representante de los artesanos de la zona.

Destacó que el territorio de la comunidad abarca aproximadamente 3,250 hectáreas, de las cuales cerca del 60 por ciento corresponde a yacimientos de mármol negro, recurso extraído y aprovechado directamente por los habitantes.

"Tenemos una producción muy importante dentro de la comunidad. En mi caso elaboro morteros, lavabos, servilleteros y piedras para masaje facial ('guasas'); otros compañeros se especializan en fuentes decorativas o tarros. Hay mucha demanda de todo y cada artesano se enfoca en su área".

Explicó que el volumen diario de elaboración varía según el tipo de pieza: en una jornada completa, un solo artesano puede elaborar hasta 20 morteros, 50 servilleteros o entre 5 y 6 lavabos de mármol.

A este tiempo se suma la labor previa de extracción, traslado y acarreo de la materia prima desde las canteras hasta los talleres locales.

“Además de los talleres artesanales, en la zona laboran 'banqueros' dedicados a la extracción a mayor escala para abastecer a empresas de gran tamaño”.

Enfatizó que el uso de plataformas y redes sociales como Facebook y TikTok ha sido fundamental para dar visibilidad a sus creaciones, permitiendo que las artesanías hechas con mármol negro queretano trasciendan las fronteras locales y lleguen a clientes de diversas partes del país.

Reconoció que las artesanías de mármol elaboradas en la comunidad indígena han comenzado a cruzar fronteras al convertirse en recuerdos predilectos para turistas provenientes de Estados Unidos, Colombia e India.

Enfatizó que son los propios visitantes internacionales quienes adquieren sus piezas de menor tamaño, adaptándose a las restricciones de peso en el equipaje de los aeropuertos.

"Nos preguntan cuánto pesa por el protocolo en los aeropuertos, nos dicen 'lo voy a llevar a Colombia' o 'me lo llevo a Estados Unidos'. Por eso buscan piezas que no sean tan grandes ni pesadas".

A pesar del interés internacional, los productores locales priorizan actualmente la promoción y publicidad de su propia comunidad sobre la exportación directa. El objetivo es que comerciantes y revendedores acudan directamente a los talleres en Los Cuáles, evitando que los artesanos tengan que trasladarse a vender a municipios como Ezequiel Montes, Tolimán (La Peñuela/La Mola) o Bernal, lo que incrementa sustancialmente sus costos.

Destacó que el aprovechamiento de este recurso natural en su propio territorio ha sido un factor decisivo para contener la migración en la zona:

"Los poquitos artesanos que nos dedicamos a esto ya no tenemos que migrar a otros estados o países. Nos mantenemos dentro de la misma comunidad a partir de la materia prima que tenemos ahí".

Reconoció el apoyo coordinado que han recibido por parte de dependencias estatales y de las autoridades municipales, como las del municipio de Pedro Escobedo en la logística y premiaciones para eventos feriales, lo que fortalece la difusión de su trabajo. Añadió que para concretar un proyecto formal de exportación en el futuro se requeriría un esquema de apoyo gubernamental aún más especializado.