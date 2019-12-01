Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2026.- Artesanas y artesanos de Nahuatzen, Paracho, la región lacustre y las regiones de Zitácuaro y Zacapu expresaron su respaldo a Carlos Torres Piña, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en quien reconocieron sus raíces purépechas y la posibilidad de que los pueblos originarios tengan una mayor representación en el gobierno de Michoacán.

Durante el encuentro convocado por la UNEAMICH, representantes del sector artesanal manifestaron su decisión de cerrar filas con el coordinador estatal, al considerar que su origen indígena representa una oportunidad histórica para que las comunidades originarias participen directamente en las decisiones sobre el futuro de Michoacán.

Por su parte, Torres Piña reconoció que buena parte de lo que distingue a Michoacán ante México y el mundo es resultado del trabajo de las artesanas y los artesanos, desde las guitarras de Paracho, las esferas de Tlalpujahua y el cobre martillado de Santa Clara del Cobre, hasta los textiles, la alfarería y las indumentarias que dan vida a expresiones culturales como la Danza de los Viejitos y la Danza del Pescado.

Asimismo, destacó el papel histórico de las mujeres artesanas en la preservación del patrimonio cultural de Michoacán, la transmisión de los conocimientos ancestrales y el sostenimiento de la economía de miles de familias y comunidades.

Torres Piña subrayó la importancia de escuchar directamente a quienes integran este sector para conocer sus necesidades, fortalecer los espacios de comercialización, reconocer el valor de su trabajo e incorporar las propuestas de los pueblos originarios y las comunidades artesanales en la construcción del futuro de Michoacán.