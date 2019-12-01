Arriba a San Juan del Río, columna con 22 mil peregrinos: Martín Lara

San Juan del Río, Querétaro, a 20 de julio de 2026.- Con una jornada más corta, pero enfocada en la preparación espiritual, la columna peregrina con destino al Basílica de Guadalupe avanza en su trayecto, confirmó monseñor Martín Lara Becerril, vicario de la Diócesis de Querétaro.

Informó que, tras un descanso en la comunidad de La Estancia, del municipio de San Juan del Río se prevé el encuentro con los contingentes provenientes de la Sierra Gorda, sumando alrededor de 22 mil peregrinos agrupados al entrar al municipio de San Juan del Río.

Durante el trayecto, el vicario llamó a los encargados de los diversos contingentes a mantenerse ordenados y dentro de sus respectivos grupos dentro de la columna, destacando dos razones principales: estar integrados en sus decanatos o grupos garantizan la vivencia comunitaria del orar y cantar durante el trayecto y el orden, el cual facilita la atención y resguardo de la feligresía por parte de las autoridades y los equipos de apoyo, dado que los grupos dispersos o desordenados dificultan las labores de auxilio.

Destacó la tradicional hospitalidad de las comunidades queretanas, las cuales reciben a los caminantes con alimentos, descanso y muestras de respeto.

Subrayó que la peregrinación se ha transformado en un fenómeno masivo que va más allá de la presencia física.

"La peregrinación es el peregrino que va caminando, pero también a nivel de redes sociales contábamos ya con casi 5 millones de vistas de todas las publicaciones que se han hecho. Es otra peregrinación que va a la par, es decir, porque hay un acompañamiento constante de familiares y fieles a través de fotografías y transmisiones”.

En cuanto a la columna de mujeres, Lara Becerril recordó que el día anterior arribaron cerca de 7 mil peregrinas a la cabecera municipal de Pedro Escobedo, antes de integrarse al contingente general.

Envió un mensaje a todas las personas que siguen el recorrido desde sus hogares o lugares de trabajo al no haber podido sumarse a la caminata a pie:

"Síganos, caminen con nosotros. Nosotros caminamos materialmente con nuestros pasos; ustedes caminen de manera espiritual. Nosotros rezamos por ustedes, ustedes recen por nosotros y de esa manera todos unidos caminamos hacia Cristo el Redentor de la mano de la Virgen María".