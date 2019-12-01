Arrancarán el próximo 26 de enero las obras en el puente de El Cerrito en la calle Corregidora: Eric Gudiño

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 17:18:09

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- Las obras en el puente de El Cerrito, en la calle Corregidora iniciarán formalmente el próximo 26 de enero y tendrán una duración estimada de 4 a 6 meses, confirmó Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del estado.

Detalló que en el caso del puente Bernardo Quintana se contempla únicamente la ampliación de la estructura existente en sus lados norte y sur, mediante la colocación de una estructura adicional.

“Estos trabajos se realizarán principalmente en horarios nocturnos, con afectaciones preferentes en carriles laterales, y se prevé una extensión de dos meses adicionales una vez concluidas las obras en el puente de Corregidora”.

Respecto a otros cruces, dijo, como los puentes de 2 de abril, Felipe Ángeles y Metepec, se informó que no se tienen previstas intervenciones mayores, sin embargo, el Gobierno estatal solicitó dictámenes estructurales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Reguladora para garantizar la seguridad de las modificaciones proyectadas.

Subrayó que la ejecución de las obras corresponde al Ejército, mientras que la planeación depende de instancias federales.

“No se trata de frenar un proyecto, sino de hacerlo bien, con información suficiente y comunicación con las dependencias federales”.

Sobre la estación de pasajeros en Querétaro, Gudiño Torres aclaró que estará ubicada junto a la vieja estación, aunque aún no se cuenta con fecha oficial de inicio. El gobierno estatal ya solicitó el proyecto técnico y los tiempos de ejecución para poder informar con certeza a la ciudadanía.

En cuanto a la socialización del proyecto, aseguró que la dependencia a su cargo mantiene reuniones con vecinos y comerciantes de colonias como Calesa, Médica 100, Brujas, Las Hadas, La Era, La Trinidad, El Tequis y El Cerrito, entre otras. A través de la Comisión de Escucha, se han atendido reportes y preocupaciones en zonas como Perales, Estación Hércules, El Bosque, Ferrocarrilera y Santa María Magdalena.

“En la zona de Hércules se prevén ajustes provisionales en accesos peatonales y vehiculares, mientras que en la colonia Bosque se contempla la ampliación del puente deprimido ubicado en la escuela de artes y oficios”.

Finalmente, reiteró la instrucción del gobernador Julio Puli de mantener una coordinación permanente con autoridades federales y municipales, así como con la sociedad civil. “En Querétaro sabemos hacer bien las cosas con orden, diálogo y poniendo siempre al ciudadano al centro”.