Arrancan obras de la estación Tecnológico en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 08:20:41
San Juan del Río, Querétaro, 21 de agosto del 2025.- El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia confirmó el inicio de los trabajos de la estación del tren México-Querétaro, estará ubicada en la parte oriente de la demarcación, sobre la avenida Tecnológico.

“Si de hecho ya arrancaron los trabajos, ya hay movimiento de tierras, ya están prácticamente a un costado de las colonias Quintas de Guadalupe, del Tecnológico Nacional de México, por eso lleva el nombre que es la arteria principal para acceder a la zona industrial y el corazón de mayor vivienda de San Juan del Río que es la parte oriente y entre esta vialidad, que es una de las arterias principales y la carretera 57 se encuentran ya los trabajos de la próxima estación del ferrocarril”, dijo.

Mencionó que la obra contempla un diseño integral con los servicios básicos necesarios para facilitar el acceso y salida de los usuarios, y se prevé que a finales de 2027 comiencen los primeros viajes del tren.

“La estación viene de manera integral, tendrá lo básico para que podamos acceder con comodidad y salir también a finales del 2027 y se escogió este lugar porque cuenta con las condiciones de movilidad adecuadas y la cercanía como debe ser la lógica de un tren, las estaciones deben ser en el corazón de la ciudad y así tenemos la fortuna que se encuentra”.

