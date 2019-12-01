Arranca torneo El Trabajo Nos Une con el Fútbol en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:38:32

San Juan del Río, Querétaro, 13 de abril del 2026.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó el arranque del Torneo Regional de Fútbol “El Trabajo Nos Une”, en la Unidad Deportiva Maquío, en San Juan del Río, iniciativa que cuenta con la participación de 60 equipos en las ramas femenil y varonil.

El cual se jugará de manera simultánea en los municipios de San Juan del Río, El Marqués y Corregidora.

Durante la inauguración del torneo, en el que juegan equipos de diversas empresas, organizaciones sindicales, dependencias estatales y cámaras empresariales, y cuyo objetivo es la integración, participación y sana convivencia entre las y los trabajadores.

Cabe destacar que se contó con la presencia del presidente de Industriales San Juan del Río, Jesús Herrera García; la vicepresidenta de CANACINTRA San Juan del Río, Alejandra Vargas Rivera; así como el coordinador Técnico de Desarrollo Integral del municipio de San Juan del Río, Israel Aguillón Barrón.