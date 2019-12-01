Arranca tercer día de canje para ver a Carín León en el Jalo x las Mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 09:30:49

Morelia, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- Hoy jueves comienza el tercer día de canje de boletos para el concierto de Carín León, que impulsa el Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, encabezada por Alejandra Anguiano González.

En un horario de 10:00 a 17:00 horas en las taquillas del Estadio Morelos se estará realizando la colecta masiva del Jalo x las Mujeres, donde podrán donar productos de gestión menstrual y recibir a cambio entradas para el concierto que se llevará a cabo el próximo 16 de agosto.

La dinámica de canje se mantiene sin cambios: insumos reutilizables (copas menstruales, toallas de tela, ropa interior absorbente) dan acceso a boletos de cancha; mientras que insumos desechables (toallas, tampones, protectores) siempre en paquetes cerrados y nuevos dan acceso a gradas, según el valor del donativo se darán 1 o 2 boletos.

Gracias al respaldo solidario de la ciudadanía, en las primeras jornadas se ha logrado una gran recaudación de productos que se destinarán a zonas con mayor marginación, lo cual incluye hospitales, albergues, comunidades indígenas y centros penitenciarios.

“Jalo x las Mujeres es una campaña sin precedentes, que ha logrado visibilizar la pobreza menstrual como un tema de justicia social”, mencionó Anguiano González, y llamó a más personas a sumarse a esta colecta que demuestra que cuando se trata de apoyar a las mujeres, Michoacán sí jala.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con el derecho de las mujeres michoacanas a la menstruación digna y recordó que el canje continuará hasta agotar boletos.