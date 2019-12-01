Arranca Tarifa Unidos con más de 5 mil 700 usuarios en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Qro, a 25 de octubre de 2025.- Con el propósito de apoyar la economía familiar y garantizar una movilidad más accesible, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, anunció junto al senador, Agustín Dorantes Lámbarri y al alcalde, Roberto Cabrera Valencia, el arranque oficial del programa Tarifa Unidos en el municipio de San Juan del Río.

El funcionario destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso por ofrecer un sistema de movilidad más seguro, eficiente e incluyente ya que con este programa, estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, trabajadores del área de salud, maestros, bomberos y policías, podrán viajar pagando únicamente dos pesos por traslado.

Agregó, que para el arranque ya se han colocado todos los validadores en las unidades, por lo que los usuarios a partir de este fin de semana podrán pagar con su tarjeta y tendrán la posibilidad de realizar sus recargas mediante la app Qrobus, las tiendas Oxxo y a través los socializadores asignados. Asimismo, aseguró que Tarifa Unidos arranca con más de cinco mil 700 beneficiarios, y se espera que, en los siguientes días, más personas puedan acceder al beneficio.

“Este programa va abonar en seguridad, en tiempos de traslado, y apoyar de manera significativa a la gente por el uso del transporte, tenemos que lograr que el transporte sea mucho más seguro y más eficiente. Hoy, todos los autobuses ya tienen validadores por lo que, los más de cinco mil 700 usuarios registrados ya pueden hacer su recarga en oxxo, en la app Qrobus o bien con los socializadores”, enfatizó.

Para acceder al beneficio, las y los interesados deberán realizar su registro a través de la app Qrobus, así como en los módulos que se encuentran en las instalaciones del CECUCO; deberán presentar CURP, comprobante de domicilio y, en el caso de estudiantes, una constancia de estudios vigente; mientras que las personas adultas mayores y con discapacidad deberán mostrar el documento que acredite su condición.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la información y acompañar a las y los usuarios, la AMEQ ha colocado en 40 puntos estratégicos y de mayor afluencia, socializadores que brindarán orientación sobre el uso de la tarjeta, los puntos de recarga y los beneficios del programa. Además, se han habilitado puntos de recarga en tiendas de conveniencia y establecimientos autorizados, para que las y los beneficiarios puedan mantener su tarjeta siempre activa.

Finalmente, el titular de la AMEQ, mencionó que se ha habilitado la línea *8800, a través de la cual los usuarios podrán reportar incidencias, solicitar apoyo o realizar sugerencias relacionadas con el servicio.