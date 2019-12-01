Arranca SEDESOQ obras sociales en Jalpan de Serra, Querétaro

Jalpan de Serra, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, encabezó el arranque de la segunda etapa de rehabilitación de redes de drenaje sanitario y agua potable, así como la construcción de la red de alcantarillado pluvial en la colonia El Mercado en el municipio de Jalpan de Serra.

Durante el evento, el titular de la SEDESOQ destacó que esta obra no sólo mejorará la imagen urbana, sino que también fortalecerá la infraestructura básica de la colonia, acciones que tienen como objetivo que las familias jaleases puedan vivir mejor.

“Estamos aquí para arrancar la obra, para cumplir nuestra palabra y ese fue el compromiso que hicimos. Con el apoyo del Gobernador le dimos para adelante y hoy estamos iniciando esta obra que va a terminar en tiempo y con la calidad que debe ser porque el Gobernador tiene un compromiso: no puede haber obras de primera y de segunda, deben ser de la misma calidad en todo el estado”, explicó Luis Nava.

La obra beneficiará de manera directa a 27 mil 343 habitantes y contempla una inversión de 11.5 millones de pesos con trabajos que incluyen la colocación de lámparas de alumbrado público, pavimento de concreto hidráulico, instalación de tubería para drenaje pluvial y sanitario, así como la construcción de guarniciones y banquetas.