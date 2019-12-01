Arranca Operativo Sanitario por Semana Santa; realizará 200 muestreos en alimentos

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero del 2026.- En el marco del inicio de la Cuaresma, este miércoles de ceniza dio arranque el operativo de salud para revisar establecimientos turísticos y venta de alimentos en Michoacán, con el propósito de prevenir enfermedades gastrointestinales y otras incidencias relacionadas con las altas temperaturas.

El secretario de Salud en la entidad, Elías Ibarra Torres, expuso que en esta temporada de calor suele haber un incremento de entre cinco y 10 por ciento en las enfermedades gastrointestinales, así como otros padecimientos, por lo que es fundamental que la población tome medidas de prevención, como el almacenamiento adecuado de alimentos, inspección de moluscos, mariscos y carnes previo su consumo. Además de beber agua purificada o clorada.

Por su parte, Hebert Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), apuntó que se desplegarán equipos para la realización de 200 muestreos en alimentos, mismas que pueden derivar en sanciones como la clausura temporal de establecimientos hasta que la incidencia sea corregida; también, más de 350 acciones de capacitación en municipios, adicional a la que se otorga a prestadores de servicios turísticos.

También habrá cerca de 100 muestreos en albercas, balnearios y playas; en este sentido, recordó que la incidencia sanitaria registrada el año anterior estuvo vinculada a las fuertes lluvias, pues un segundo estudio reveló que eran óptimas para el turismo.