Arranca La Mercadita Las Solidarias con más de 150 emprendedoras en Morelia

Arranca La Mercadita Las Solidarias con más de 150 emprendedoras en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 14:21:47
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Morelia, Michoacán, 12 de abril de 2026.- Dio inicio la segunda edición de La Mercadita Las Solidarias, el espacio impulsado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) que reúne a más de 150 emprendedoras de distintas regiones del estado para ofrecer sus productos, fortalecer sus proyectos y tejer redes de apoyo entre mujeres.

Durante la inauguración estuvieron presentes la titular de Seimujer, Alejandra Anguiano; la secretaria ejecutiva de Sipinna, Daniela de los Santos Torres; la directora general del Centro de Convenciones, Liliana Gil García; y las diputadas Sandra Arreola y Brisa Arroyo, quienes respaldaron esta iniciativa que se ha consolidado como un espacio para impulsar la autonomía económica de las michoacanas y tejer redes de apoyo entre mujeres.

La Mercadita estará abierta hasta las 17:00 horas en Ceconexpo. Durante la jornada, las y los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de emprendimientos gastronómicos, artesanales, de ropa y accesorios; así como productos ecológicos, artículos para mascotas, bisutería, productos de higiene, salud y belleza, además de artículos sublimados y personalizados.

Asimismo, la Seimujer pone a disposición de las asistentes módulos informativos y de orientación, así como actividades para acercar programas, servicios y acompañamiento institucional. También se cuenta con un módulo de salud para brindar atención y acercar servicios a quienes asistan a esta jornada.

Por su parte, la titular de Seimujer destacó que espacios como La Mercadita Las Solidarias son fundamentales para romper con la violencia económica, ya que el emprendimiento permite a las mujeres salir de ciclos de violencia y construir condiciones más dignas de vida. Subrayó que cuando una mujer genera ingresos propios fortalece su independencia y amplía sus posibilidades de decisión.

Con esta segunda edición, la Seimujer reafirma que apoyar a las emprendedoras michoacanas significa construir caminos reales de autonomía, bienestar y libertad.

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