Arranca la entrega de apoyos a las familias afectadas por las lluvias de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2025.- En seguimiento al anuncio realizado por el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, y el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, se llevó a cabo el arranque de la entrega de apoyos a las y los queretanos afectados por las lluvias de la semana pasada, con la distribución de enseres e incentivos económicos en la colonia San Pedrito Peñuelas, de la delegación Epigmenio González.

Durante la entrega, el mandatario refrendó su compromiso con las familias afectadas, asegurando que no están solas y que contarán con el acompañamiento del estado y del municipio en todo momento. Enfatizó que este esfuerzo se da en el marco del plan integral de apoyo a las familias damnificadas, cuyo objetivo es atender de manera inmediata las necesidades ocasionadas por la contingencia.

Como parte de los apoyos que otorga el Gobierno del Estado, se considera la entrega de refrigeradores, estufas, lavadoras y colchones con base, de acuerdo con el nivel de afectación y las necesidades específicas de cada hogar. Cabe señalar que estas acciones buscan contribuir a la recuperación de las condiciones básicas de las familias, permitiéndoles retomar sus actividades cotidianas.

En tanto, el edil capitalino entregó cheques del programa de apoyos económicos directos de hasta 25 mil pesos. En este sentido, cabe recordar que se activó el seguro predial, con el cual las familias afectadas podrán acceder a un pago de hasta 50 mil pesos, siempre y cuando cuenten con dicho beneficio, esto con el fin de garantizar que ningún afectado se quede sin respaldo ante la emergencia.

De esta manera, tanto el Gobernador como el Presidente Municipal cumplen el compromiso de que todas las familias damnificadas reciban un apoyo oportuno y suficiente para hacer frente a las necesidades derivadas de la contingencia. En la entrega de los apoyos estuvo el secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava; la coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo; y el secretario de Desarrollo Social del municipio, Juan José Ojeda.