Arranca Humberto Jiménez Solís operativo “Semana Santa Segura” en Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 18:08:21

Los Reyes, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- Con un llamado a la responsabilidad, el compromiso y el servicio a la ciudadanía, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, dio el arranque del operativo “Semana Santa Segura”, una estrategia integral de vigilancia y atención para proteger a habitantes y visitantes durante el periodo vacacional.

En un encuentro directo con elementos de Seguridad Pública, el alcalde dirigió un mensaje cercano y firme, reconociendo su labor y exhortándolos a desempeñar cada turno con vocación de servicio, compromiso y sentido de responsabilidad.

“Cada jornada representa una oportunidad de cuidar a nuestra gente, de servir con entrega y de actuar pensando siempre en el bienestar de la ciudadanía”, expresó.

El operativo contempla acciones coordinadas entre distintas corporaciones con el objetivo de garantizar un ambiente seguro, prevenir incidentes y brindar atención oportuna a quienes lo requieran, buscando alcanzar un saldo blanco en esta temporada.

Como parte de las acciones, se implementarán operativos de tránsito en accesos principales y carretera, para prevenir accidentes y orientar a conductores, además de la instalación de módulos de auxilio e información en puntos estratégicos del municipio.

Asimismo, el presidente municipal hizo un llamado a la población y a quienes visitan Los Reyes a tomar medidas preventivas, como revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de viajar, respetar los límites de velocidad y seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Humberto Jiménez Solís reiteró que este operativo es resultado de una estrategia de coordinación interinstitucional enfocada en salvaguardar la integridad de todas y todos, reforzando la seguridad y la atención durante la Semana Santa.

Finalmente, el edil refrendó su compromiso de seguir trabajando con cercanía y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las familias reyenses y de quienes eligen este municipio como destino.